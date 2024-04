Afera w krakowskim szpitalu. Co brał lekarz podczas dyżuru?

Co było w ampułce?

Dziennikarz TVN24 dotarł do nagrania, na którym widać, jak lekarz prosi stażystkę o wstrzyknięcie leku do kroplówki, do której jest podłączony. Następnie, z podpiętą kroplówką przyjmuje pacjenta. Według informatorów, w ampułce miał być silnie uzależniający fentanyl. Kamera zarejestrowała fragment wypowiedzi.