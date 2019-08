Afera "Tęczowy Music Box". Oskarża Krzysztofa Sadowskiego o molestowanie. Szczere wyznanie kobiety

Krzysztof Sadowski z "Tęczowy Music Box" miał molestować i krzywdzić dzieci. Jedna z kobiet po serii publikacji na ten temat zamieściła na Facebooku szczere wyznanie. "Dziękuję Mamo, że uwierzyłaś i nie odwracałaś wzroku.

Jesteś moją bohaterką" - napisała w sieci.

Opisał również historię kobiety, która zgodziła się przedstawić swoją relację pod nazwiskiem. Ewa Gajda opowiada, że miała 10 lat, gdy została skrzywdzona przez artystę. Należała do muzycznego zespołu Tęcza, z którym pojechała na wakacyjny obóz do Kielc. To podczas wyjazdu Sadowski miał wykorzystać dziecko.