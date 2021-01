Afera szczepionkowa. Odchodząca kanclerz WUM zabiera głos. "Czuję się wykorzystana"

Afera szczepionkowa. Zaszczepiono artystów, są zwolnienia przy WUM-ie

Co podkreśla Rejnik, w związku z aferą szczepionkową nie została ona zwolniona przez władze WUM, lecz doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Była już Kanclerz WUM tłumaczy też, że w jej kompetencjach nie było zarządzanie akcjami promocyjnymi, a z zaszczepionymi celebrytami nie miała kontaktu.

"Pragnę przekazać, że nie zostałam zdymisjonowana ani odwołana, jak informują media. Nie byłam także odpowiedzialna za akcję promocyjną i nie dostałam pełnomocnictwa do dokonywania doboru osób do szczepień" - czytamy w oświadczeniu Małgorzaty Rejnik.

Jak tłumaczy, rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z dniem 30 kwietnia podpisała, wierząc, "że pozwoli to uspokoić atmosferę wokół akcji szczepień prowadzonej przez Centrum Medyczne WUM-u (...). Nie spodziewałam się, że moja dobra wola zostanie wykorzystana do obarczania mnie winą za czyny i działania, które nie były w zakresie moich obowiązków".

Była Kanclerz WUM w oświadczeniu stanowczo zaprzecza, by prowadzenie działalności promocyjnej, podobnie jak kwalifikacja osób do szczepień, należały do obowiązków Kanclerza WUM. "Nie można w związku z tym obwiniać mnie za wskazanie do szczepień osób, o których donoszą media, gdyż nigdy nie miałam okazji z nimi rozmawiać, nie znam też ich danych osobowych, w tym szczególnie wymaganych przez Ministerstwo Zdrowia, numerów PESEL" - podkreśla Małgorzata Rejnik.