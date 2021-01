Afera szczepionkowa na WUM. Studenci ujawniają, co się dzieje na uczelni

Jeden z anonimowych założycieli profilu na Facebooku powiedział, że informację ws. szczepionek przekazali lekarze. - Piszą do nas także profesorowie i wykładowcy WUM. Rektor próbował dowiedzieć się, kim jesteśmy - stwierdził.

Afera na WUM. Studenci ujawniają

Teraz studenci skarżą się, że uczelnia nie ma do nich szacunku. Opowiadają, że zajęcia na WUM potrafią trwać od rana do wieczora, godziny są zmieniane z minuty na minutę, przekładane i nie spotyka się to z reakcją władz uczelni.