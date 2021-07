Afera respiratorowa. Prokuratura "napluła ludziom w twarz"? Wiceminister odpowiada Tuskowi

P.o. przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donald Tusk stwierdził, że umorzenie przez prokuraturę postępowania ws. zakupu maseczek i respiratorów "to jest trochę plucie ludziom w twarz". Były premier dodał, że sprawa "cuchnęła z daleka". - Być może pan Tusk ma jakieś doświadczenie w pluciu w twarz ludziom, że tak łatwo znowu szczuje i napędza agresję - powiedział w programie "Newsroom WP" wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Odnosząc się do tzw. afery respiratorowej, polityk Solidarnej Polski oznajmił, że "w tym przypadku w sposób obszerny został zgromadzony materiał". - Wszystkich odsyłam do oświadczenia prokuratury - mówił wiceminister Woś, zaznaczając, że według jego wiedzy, "robota wykonana przez prokuraturę była zgodnie ze sztuką".