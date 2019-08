Afera podkarpacka. Maciej M. ze statusem świadka koronnego? Jest apel

Maciej M. ze statusem świadka koronnego - tego domagają się posłowie opozycji. Mężczyzna tydzień po śmierci Dawida Koseckiego chciał popełnić samobójstwo w Zakładzie Karnym. Miał zeznawać w tej samej sprawie co Kosecki.

Posłowie PO-KO apelują do Marszałek Sejmu, by zwołała w trybie regulaminowym posiedzenie komisji sprawiedliwości ws. tzw. "afery podkarpackiej".

- Dzisiaj marszałek Witek będzie miała możliwość powiedzenia, czy jest marszałkiem całego Sejmu czy zamierza dołożyć swoją cegiełkę do wyjaśnienia afery podkarpackiej i tajemniczej serii samobójstw (...) - stwierdził Arkadiusz Myrcha na briefingu w Sejmie.

Przypomnijmy: Radio ZET podało, że Maciej M próbował popełnić samobójstwo 9 sierpnia 2019 roku. Skazany przebywał w wieloosobowej sali w Zakładzie Karnym w Rzeszowie. Odbywał 5-letni wyrok za udział w gangu, który m.in. legalizował kradzione samochody. To tam na oczach współwięźniów chciał założyć na siebie pętlę wykonaną ze sznurówki.

W tym samym Zakładzie Karnym karę pozbawienia wolności odbywał w przeszłości również Dawid Kostecki. 1 lipca 2019 r. Maciej M. miał zostać przetransportowany do Warszawy. Mężczyzna miał uczestniczyć w czynnościach procesowych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ. Miał zeznawać w tej samej sprawie dotyczącej rozboju co Dawid Kostecki.

- Non stop pisał skargi na pobyt w więzieniu. Doliczyliśmy się ich ponad 100. Skarżył się m.in. na to, że brakuje mu ping ponga albo na to, że gołębie zostawiają odchody na parapecie – mówili w rozmowie z Rzeszów News funkcjonariusze z więzienia, gdzie przebywał Maciej M.