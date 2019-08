Śmierć Dawida Kosteckiego. Kolejny więzień chciał popełnić samobójstwo

Śmierć Dawida Kosteckiego wzbudza niemałe kontrowersje. Teraz na jaw wychodzą nowe fakty. Okazuje się, że tydzień po tym, w Zakładzie Karnym w Rzeszowie próbował popełnić samobójstwo kolejny więzień. Miał zostać przetransportowany do Warszawy, by zeznawać w tej samej sprawie co Kostecki.

Dawid Kostecki i doniesienia ws. jego śmierci (WP.PL)

O sprawie informuje Radio ZET.

Do próby samobójstwa doszło 9 sierpnia 2019 roku. Maciej M. przebywał w wieloosobowej sali w Zakładzie Karnym w Rzeszowie, To tam na oczach współwięźniów chciał założyć na siebie pętlę wykonaną ze sznurówki. Powstrzymali go pozostali więźniowie.

W tym samym Zakładzie Karnym karę pozbawienia wolności odbywał w przeszłości również Dawid Kostecki.

Po tym incydencie Maciej M. trafił na specjalistyczny oddział psychiatryczny w Krakowie. Z kolei okoliczności zdarzenia sprawdza już zespół powołany przez Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie.

To jednak nie wszystko. 1 lipca 2019 r. Maciej M. miał zostać przetransportowany do Warszawy. Mężczyzna miał uczestniczyć w czynnościach procesowych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ. Miał zeznawać w tej samej sprawie dotyczącej rozboju co Dawid Kostecki.

Jednak pod koniec czerwca sąd zmienił zdanie i odwołał nakaz transportu. Powód? Jak podaje Radio ZET, chodziło o stan zdrowia mężczyzny.

Dawid Kostecki nie żyje Dawid Kostecki zmarł w 2 sierpnia w celi w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce. Jak podała Służba Więzienna, powiesił się na pętli z prześcieradła, leżąc w łóżku pod kocem. Podjęta reanimacja nie przyniosła efektu. Sportowiec zmarł w wieku 38 lat.

Były młodzieżowy mistrz świata WBC w 2011 r. został skazany na 2,5 roku więzienia za założenie i współkierowanie grupą przestępczą czerpiącą korzyści z nierządu. W 2016 r. znów trafił do więzienia - za kierowanie grupą przestępczą, która miała zajmować się m.in. legalizacją i obrotem samochodami pochodzącymi z kradzieży w krajach UE, wyłudzaniem podatku VAT oraz praniem brudnych pieniędzy.

