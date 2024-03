Afera po tymczasowym rządzie Mateusza Morawieckiego. Laptopy rozdane, pieniędzy nie ma

- To jest dziki kraj! Rodeo! Jak nie siedzisz mocno w siodle, to wylatujesz. Co mam robić? - grzmi właściciel sklepu komputerowego z Krakowa. W rządowym programie "laptop dla nauczyciela" umoczył 100 tys. złotych. Jak? Sprzedał laptopy na podstawie bonów z Ministerstwa Cyfryzacji, ale należnych z urzędu pieniędzy już nie otrzymał.