Afera po słowach dr Katarzyny Ratkowskiej. Prof. Wojciech Maksymowicz zrównał ją z ziemią

Dr Katarzyna Ratkowska powiedziała w "Gościu Wydarzeń" Polsat News, że szczepienia przeciw COVID-19 to "eksperyment medyczny", że "wywołują nową chorobę", a "dzieci nie chorują na COVID-19". - Jest sześć razy więcej zgonów wśród osób zaszczepionych. 50 proc. zakażeń to są osoby zaszczepione dwiema dawkami - przekonywała, mówiąc o sytuacji w Wielkiej Brytanii. Do jej słów odniósł się w programie "Tłit" Wirtualnej Polski prof. Wojciech Maksymowicz (Polska 2050 Szymona Hołowni). - Za tego typu działalność powinno się wrócić do średniowiecznych kar. Na środku miasta stały zawsze pręgierze. Biczowanie chyba byłoby najlepsze, bo nic innego chyba do tępych głów nie dociera - stwierdził.