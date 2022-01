Afera Pegasusa. Biernacki: Prokuratura powinna wyjaśnić, czy Kaczyński złamał tajemnicę państwową

To może być bardzo poważna sprawa, bo użycie takiej technologii powinno być certyfikowane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jeśli ktoś się na to zgodził, świadomie udostępnił cały materiał, a to według mnie może być zdrada stanu. Media donosiły też, że licencja na użycie Pegasusa nie została przedłużona. To byłoby kolejne potwierdzenie hipotezy, że był on wykorzystywany u nas w niedopuszczalny sposób i sojusznicy to zauważyli.