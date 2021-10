Afera na cmentarzu. Kuria nie odpuszcza, mieszkańcy oburzeni. "Darmozjady!"

Choć ławki przy grobach na cmentarzu w Brzezinach stoją od lat, to teraz mają być zlikwidowane. Wszystko ze względu na ogłoszenie Archidiecezji Łódzkiej. Kuria chce, by rodziny zmarłych nagle je usunęli. Mieszkańcy Brzezin są wściekli. - Pomsta do nieba! - mówi jedna z kobiet. Dlaczego akurat w Brzezinach nie może być ławek przy grobach? Niektórzy nie mają wątpliwości. - Jest to zemsta kurii, dlatego że mieszkańcy zdecydowali się wystąpić sądowo przeciwko instytucji Kościoła w kwestii wyzysku - twierdzi Sławomir Pawlik, inicjator akcji "Stop Cmentarnemu Wyzyskowi”, który walczy z drożyzną na cmentarzu. - Za wykopanie grobu dwa tysiące? Kto to słyszał - oburza się jeden z mężczyzn. Co na to kuria? Więcej w materiale wideo.