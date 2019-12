Afera Mariana Banasia. Włodzimierz Czarzasty ma dwie tezy ws. prezesa NIK

- Lewica nie pomoże Prawu i Sprawiedliwości problemu wizerunkowego przez Mariana Banasia - stwierdza kategorycznie Włodzimierz Czarzasty. Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej dodaje, że są dwie możliwości zachowania prezesa NIK.

- PiS może wyciągać kolejne haki, także na rodzinę - mówił Czarzasty. - Rodzina to rodzina, a polityka to polityka. Niezależnie od tego, co sądzimy o jakimś polityku, to nie dotykamy rodziny - dodał pytany o doniesienia związane z synem Mariana Banasia. - To świadczy o świństwach - komentował utratę pracy przez Jakuba Banasia w Banku Pekao SA, gdzie był pełnomocnikiem zarządu.