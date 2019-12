Afera Mariana Banasia. Mariusz Kamiński "na celowniku" opozycji. PO złoży wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA

Platforma Obywatelska nie zamierza odpuszczać szefowi MSWiA Mariuszowi Kamińskiemu, który nadzoruje służby specjalne. Zdaniem opozycji służby takie jak CBA czy ABW nigdy nie powinny były dopuścić do tego, że taka osoba jak Marian Banaś mogła zostać szefem Najwyższej Izby Kontroli.

Pierwsze informacje o podejrzanym majątku Banasia pojawiły się ponad rok temu – pisaliśmy o tym w Wirtualnej Polsce jako pierwsi. Sprawa trafiła do CBA, które nadzorowane jest przez Mariusza Kamińskiego, od kilku miesięcy ministra spraw wewnętrznych i administracji. Nie przeszkodziło to Banasiowi zostać ministrem finansów w czerwcu tego roku. Potem był wybór przez większość sejmową – czyli PiS – na prezesa Najwyższej Izby Kontroli pod koniec sierpnia. Mimo uwag posłów opozycji, którzy na mównicy sejmowej – podnosząc temat kontroli CBA wobec Banasia – byli "wyciszani" przez marszałek Sejmu.

Opozycja oskarża służby o rażącą niekompetencję i niewydolność w działaniu. Potwierdzają to sami oficerowie, z którymi rozmawialiśmy. – W czasie swojej służby nie spotkałem się nigdy z sytuacją, kiedy to funkcjonariusze ABW w sposób tak bezmyślny dopuszczają do tajemnic, oznaczonych klauzulą ściśle tajne, osoby, które nie mogą wytłumaczyć źródeł pochodzenia swojego majątku oraz związków z przestępcami – mówi Wirtualnej Polsce o sprawie Mariana Banasia były funkcjonariusz służb, który rozpracowywał wiele afer w ostatnich latach.

Odpowiedzialność za to ma ponosić nadzorujący służby szef MSWiA Mariusz Kamiński. Jak pisał Andrzej Stankiewicz w "Tygodniku Powszechnym": "Banaś to zaufany człowiek Kamińskiego, a działania CBA w tej sprawie zdumiewają. Jak to możliwe, że służby antykorupcyjne przez wiele miesięcy – do reportażu TVN – nie znalazły nic, a po reportażu ekspresowo udokumentowały podejrzane przelewy i lewe dochody? Dziś Kamiński gasi pożar, którego zarzewia sam miesiącami w zadziwiający sposób nie chciał zauważyć".