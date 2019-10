Afera Mariana Banasia. Jacek Sasin: pojawiły się skazy na pancerzu prezesa NIK

- Nie wiem, czy Marian Banaś był kiedykolwiek "pancerny". Ale na pewno na jego pancerzu pojawiły się skazy - stwierdził Jacek Sasin. Wicepremier w wywiadzie komentował także ostatnie doniesienia o jego nowej funkcji w nowym rządzie Mateusza Morawieckiego.

- Nawet jeśli prezes NIK czegoś nie dopełnił, to nie przekreśla to jego dokonań za czasów szefowania Krajowej Administracji Skarbowej. On dokonał wielkich rzeczy - odzyskał miliardy złotych. Dzięki temu możemy realizować nasze obietnice wyborcze - dodał polityk.