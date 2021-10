Afera mailowa. Premier miał rozmawiać z szefem Rządowego Centrum Analiz na temat zakażeń po protestach Strajku Kobiet

Maliszewski miał za to doradzić inne rozwiązanie. "W Niemczech tekst nie zwrócił szczególnej uwagi mediów, poza jednym tytułem. Natomiast to może być materiał tzw. 'wrzutka' (w 'naszych mediach' - odwołanie się do tekstu z Tagesspiegel i pokazanie podobnej zależności w Polsce), która później zostanie skrytykowana, ale w pamięci pozostanie ta zależność (a właściwie odświeżona, bo ja w Wiadomościach umieściłem w listopadzie nasze wykresy pokazujące korelacyjną zależność pomiędzy protestami a mobilnością - z wnioskiem o przyczynianiu się do wzrostu zakażeń)" - miał napisać szef RCA.