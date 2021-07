Afera mailowa. Poseł Lewicy: "W Polsce politycy nie mają higieny cybernetycznej"

Choć afera mailowa z udziałem szefa KPRM Michała Dworczyka miała swój początek kilka tygodni temu, to wciąż jest szeroko komentowana przez polityków. Pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński zapowiedział, że w przyszłym tygodniu mają ruszyć pierwsze szkolenia z cyberbezpieczeństwa. Podwyższone mają zostać także pensje osób zatrudnionych w instytucjach zajmujących się cyberbezpieczeństwem. - To jest krok w dobrym kierunku. Jeżeli nie będziemy zatrudniali fachowców za dobrą kasę, to nie będziemy mieli specjalistów - powiedział w programie "Tłit" WP Krzysztof Gawkowski. W ostatnich dniach poinformowano też, że rząd zamierza kupić specjalne klucze bezpieczeństwa dla wszystkich osób sprawujących kierownicze stanowiska państwowe. Zdaniem szefa klubu Lewicy "politycy w Polsce nie mają higieny cybernetycznej". Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Michał Dworczyk przekazał dziennikarzom, że w dniu wybuchu afery mailowej informował premiera o gotowości do ustąpienia ze stanowiska. Szef rządu nie przyjął jednak jego dymisji. - Gdyby Dworczyk gdyby był przyzwoity, to by się podał do dymisji od razu, kiedy te maile wyciekły - stwierdził Gawkowski.