Afera mailowa. "Dziennikarz TVN-u posunął się za daleko"

- Można powiedzieć, że Michał Dworczyk ma silniejszą pozycję w obozie PiS-u niż pan redaktor Krzysztof Skórzyński w redakcji TVN-u. Ale tutaj rzeczywiście, gdyby to była prawda, to dziennikarz TVN-u posunął się za daleko, no bo wiemy, jaka jest linia programowa stacji TVN - ocenił w programie "Newsroom" WP prof. Antoni Dudek. Gość Agnieszki Kopacz skomentował w ten sposób wyciek kolejnych maili Michała Dworczyka. Wynika z nich, że szefowi KPRM doradzał dziennikarz TVN Krzysztof Skórzyński, za co został zawieszony przez władze stacji. Według prof. Dudka, Skórzyński przekroczył w ten sposób granicę, której osoba wykonująca jego zawód przekraczać nie powinna. Jak mówił, niezależny dziennikarz nie powinien "po cichu dorabiać sobie" u jakiegokolwiek polityka. - Powinien zmienić zawód, zostać PR-owcem - oświadczył prof. Dudek.