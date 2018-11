Afera KNF. Marek Chrzanowski stracił kolejną funkcję

Były szef KNF Marek Chrzanowski został odwołany z rady nadzorczej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Decyzję w tej sprawie podjął pełniący obowiązki szefa KNF Marcin Pachucki.



O odwołaniu Marka Chrzanowskiego z rady nadzorczej BFG poinformował portal rmf24.pl. Przypomnijmy, że po wybuchu afery Chrzanowski sam podał się do dymisji ze stanowiska szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Został także został zawieszony przez prezydenta w Narodowej Radzie Rozwoju.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny to państwowa instytucja, która - w razie upadłości bankum - gwarantuje nam bezpieczeństwo naszych oszczędności. Może zwrócić klientowi banku utracone oszczędności - do równowartości 100 tysięcy euro na osobę.

Obecnie prezesem BFG jest Zdzisław Sokal. Z ujawnionego stenogramu rozmowy Chrzanowski-Czarnecki wynika, że chciał on - według słów byłego szefa KNF - doprowadzić do bankructwa banku Leszka Czarneckiego i przejęcia go przez państwo za złotówkę.