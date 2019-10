Afera hejterska w MS. Prokuratorzy kontaktowali się z sędziami z grupy "Kasta" i "Małą Emi"

Nowe fakty ws. afery hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wychodzi na to, że w ten proceder byli zaangażowani również prokuratorzy. W tym Tomasz Piekarski z Prokuratury Krajowej.

Wśród nich miał być Tomasz Piekarski: delegowany do Prokuratury Krajowej, wicedyrektor do spraw przestępczości gospodarczej. Jego nazwisko przewija się również w konwersacji pomiędzy sędzią Cichockim oraz "Emi". Sędzia nazywa go "dobrym kumplem w Krajowej". "On zna całe kierownictwo służb" - można przeczytać. "Gazeta Wyborcza" podkreśla jedną z wypowiedzi Arkadiusza Cichockiego o Tomaszu Piekarskim: "mogę wprost opowiedzieć, w czym grzebiemy, i porozmawiać, co pomoże nam Prok. Krajowa".