Afera drobiowa. Jest reakcja rządu

Do sprawy odniósł się także Maciej Grodzicki, ekspert z Uniwersytetu Jagiellońskiego. "Kolejny dowód na to, że rolnictwo przemysłowe to samo zło, trucie zwierząt, roślin, a przy okazji ludzi - pod przykrywką produktywności. Czas to zaorać, czas na agroekologię" - napisał na Twitterze.