Adwokat Palikota odpiera zarzuty. "Nie nakłaniałem do rzeczy niegodnych"

Podejrzenie, że Janusz Palikot nakłania do przekazywania w jego sprawie nieprawdziwych informacji, które mają zmylić śledczych, skłoniło prokuraturę do wydania decyzji o aresztowaniu go na dwa miesiące. Tymczasem adwokat uznał, że wykorzystanie treści SMS-ów z telefonu zatrzymanego było złamaniem tajemnicy obrończej, co jest naruszeniem prawa.