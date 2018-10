Adamowicz zrezygnował z debaty. Płażyński: to lekceważenie gdańszczan

Mocne słowa Kacpra Płażyńskiego pod adresem prezydenta Gdańska. Paweł Adamowicz zrezygnował z dwóch debat wyborczych. Zdaniem kandydata Zjednoczonej Prawicy "to pewnego rodzaju lekceważenie gdańszczan".

Na reakcję jego kontrkandydata nie trzeba było długo czekać. - Bardzo żałuję, bo im więcej debat, tym lepsza jakość życia publicznego, lepsza jakość demokracji i bardziej świadome wybory gdańszczan. Niestety, ale ja odbieram to jako pewnego rodzaju lekceważenie, nie tyle mojej skromnej osoby, co lekceważenie tych wszystkich gdańszczan, którzy jeszcze nie zdążyli wyrobić sobie zdania na kogo oddać swój głos w drugiej turze - mówił Kacper Płażyński na konferencji prasowej, zorganizowanej przed redakcją.

- Dzisiaj rano jadąc ulicą, widziałem, że pan prezydent Adamowicz przy Bramie Wyżynnej rozdawał drożdżówki i na to ma czas, a nie ma czasu na to żeby debatować w tak poważnym dzienniku jakim jest "Dziennik Bałtycki", to przyznam, że mi ręce opadają - dodał Płażyński.