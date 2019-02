Adamowicz pośmiertnie wyróżniony. PiS nie głosował

Podczas sesji sejmiku województwa pomorskiego radni uhonorowali zmarłego w styczniu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. W głosowaniu nie wzięli udziału przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości.

Wniosek o odznaczenie został przyjęty głosami radnych z Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Przewodniczący sejmiku, Jan Kleinszmidt, podczas sesji podkreślał, że "jest to najwyższe wyróżnienie przyznawane przed samorząd województwa pomorskiego". 14 radnych Prawa i Sprawiedliwości nie głosowało.

PiS nie głosuje

- Nam się to wszystko nie podoba. W tego typu akcjach nie bierzemy udziału - mówił podczas obrad Jerzy Barzowski z PiS. - Zachowujemy się konsekwentnie, nie upolityczniamy tego, wnioskodawcy przyjęli, bo tak uważają, a myśmy się w dyskusji nie wypowiadali - tłumaczył decyzję radnych z partii Jarosława Kaczyńskiego .

Radny z ramienia Prawa i Sprawiedliwości powoływał się także na wcześniejsze decyzje sejmiku. W dniu pogrzebu prezydenta Gdańska, cała izba zagłosowała za upamiętnieniem Adamowicza. - My się na to zgodziliśmy, choć nie podobały nam się pewne sformułowania. Chodziło o takie zwroty, jak "wykonywanie testamentu politycznego". My nie jesteśmy za tym, żeby wypełniać testament kogoś z drugiej strony sceny politycznej - mówił Jerzy Barzowski.