Adam Zagajewski nie żyje. Pisarz miał 75 lat

Poeta urodził się 21 czerwca 1945 roku we Lwowie. Po II wojnie światowej jego rodzina została wygnana razem z innymi Polakami. Pisarz ukończył V Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach, a następnie na Uniwersytecie Jagiellońskim studiował psychologię i filozofię. Był też związany z ruchem Nowej Fali w Krakowie.

Po podpisaniu listu 59 w 1975 roku władza ludowa objęła go cenzura. Eseista zdecydował się zdecydował się na emigrację i udał się do Francji, gdzie mieszkał od 1982 do 2020 roku.