Niedzielski o ryzyku lockdownu, maseczkach i obowiązku szczepień. "Nowy model decyzji"

Powszechny obowiązek szczepień? Niedzielski: To zależy

Szef resort zdrowia odniósł się również do pomysłu wprowadzenia powszechnego obowiązku szczepień. - Bardzo dużo zależy od sytuacji epidemicznej. Jeżeli będziemy mieli ją pod kontrolą - co oznacza, że będziemy np. mieli liczby zakażeń idące w tysiące, ale jednocześnie nie będzie się to przekładało na obciążenie szpitali, na dużą liczbę hospitalizacji i na dużą liczbę zgonów - to wtedy ten obowiązek oczywiście jest o wiele mniej prawdopodobny - powiedział.