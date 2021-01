Adam Niedzielski podwiózł żonę do pracy. Resort zdrowia tłumaczy

Warszawa, mroźny poniedziałkowy poranek. Wielu Polaków udaje się wtedy do pracy. Po godzinie 8:00 z jednego ze stołecznych bloków wyłania się minister zdrowia. Adam Niedzielski w drodze do samochodu zahacza o osiedlowy sklep. Następnie udaje się do rządowej limuzyny, którą sam odpala i odśnieża.