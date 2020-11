Adam Lipiński odchodzi z Sejmu. Wiemy, kto go zastąpi

Szymon Pogoda w rozmowie z PAP potwierdził, że po ślubowaniu dołączy do klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Przyszły poseł przesłał już do parlamentu stosowne dokumenty. Radny PiS z Bolesławca w zeszłorocznych wyborach do parlamentu startował z list PiS w okręgu legnickim. Uzyskał najwyższy wynik (4876 głosów) z kandydatów partii Jarosława Kaczyńskiego, którzy nie dostali się do Sejmu.