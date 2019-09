Adam Bodnar w "SZ": rząd stosuje taktykę salami

Walka o niezależność wymiaru sprawiedliwości nie została jeszcze zakończona - zapowiada Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Na łamach "Sueddeutsche Zeitung" zarzuca rządowi PiS stopniową likwidację niezależności instytucji państwowych.

- Prokurator generalny, którym u nas jest od 2016 roku minister sprawiedliwości z ogromnymi kompetencjami, przenosi niezależnych prokuratorów z dnia na dzień na drugi koniec Polski. Rezultatem jest zauważalne wyprzedzające posłuszeństwo. Wielu prokuratorów robi tylko to, co ich zdaniem spodoba się szefowi - stwierdził RPO w rozmowie opublikowanej we wtorkowym wydaniu dziennika.