Adam Bodnar kontra PiS. "Tak nie obronimy konstytucji"

Ustępujący z urzędu Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Adam Bodnar w czwartek otrzymał od przedstawicieli organizacji prodemokratycznych podziękowania oraz okazały bukiet kwiatów. –Jesteśmy dumni. Autorytet zbudował pan sobie przez to, co pan zrobił dla ludzi i obywateli - usłyszał m.in. prof. Bodnar od zebranych przed siedzibą Biura RPO. – Nawet państwo nie wiedzą, jakie to jest wsparcie – powiedział ustępujący rzecznik, dziękując środowiskom, które zajmują się walką o obronę praworządności i demokracji. - Nie obronimy konstytucji tylko w Warszawie i w dużych miastach – mówił Adam Bodnar, apelując o działania w całej Polsce, takie jak spotkania w ramach cyklu Tour de Konstytucja. Przypomnijmy: do czasu wyboru nowego RPO, jego obowiązki będzie pełnił Stanisław Trociuk, który był zastępcą czterech Rzeczników Praw Obywatelskich: prof. Andrzeja Zolla, dra Janusza Kochanowskiego, prof. Ireny Lipowicz oraz samego Bodnara.