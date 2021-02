Adam Bielan komentuje zawieszenie: Nie ma miejsca dla uzurpatorów

Słowa polityka to reakcja na zawieszenie go w prawach członka Porozumienia, do którego doszło w czwartek wieczorem. - W partiach politycznych nie ma miejsca na uzurpatorów, nie można się ogłosić prezesem bez głosowania. Jarosław Gowin ostatni raz był wybrany w kwietniu 2015 r. prezesem, a kadencja prezesa trwa trzy lata. W kwietniu 2021 r. miną trzy lata, odkąd formalnie Jarosław Gowin nie jest prezesem partii - stwierdził Bielan.