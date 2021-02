Adam Bielan zawieszony. Sobolewski: Naszym partnerem jest Jarosław Gowin

Adam Bielan zawieszony. Partnerem jest Jarosław Gowin

Poseł poinformował, że o sytuacji w Porozumieniu władze PiS dowiedziały się od lidera tego ugrupowania, a informacje o tym, że to Adam Bielan miałby obecnie stać na czele koalicjanta Prawa i Sprawiedliwości nie są potwierdzone. - To są wszystko na razie spekulacje i informacje medialne. Ta sytuacja została nam przedstawiona przez Jarosława Gowina. Ale przed rozmowami nie chce podejmować żadnych spekulacji, czy tam doszło do rozłamu, czy do przesilenia - mówił polityk w Polskim Radiu.