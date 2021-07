Adam Bielan gościem programu "Tłit"

- To, co nas poróżniło z posłanką Janowską, to stosunek do pewnych spraw związanych z energetyką i przyszłością Bełchatowa. Doszliśmy jednak do konkretnego porozumienia. Uczestniczył w tym także premier Mateusz Morawiecki - ujawnił podczas konferencji prasowej Jarosław Kaczyński.