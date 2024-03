ABW w Prokuraturze Krajowej. Ostrowski "głosem we własnej sprawie"?

Zastępca prokuratora generalnego Michał Ostrowski poinformował, że ABW prowadzi czynności w siedzibie Prokuratury Krajowej polegające na zatrzymaniu komputerów. W programie "Tłit" WP były p.o. prokuratora krajowego Jacek Bilewicz mówił, że "ABW wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Rzeszowie realizuje czynności dotyczące wyjaśnienia tych wszystkich okoliczności w różnych aspektach". - Jeśli chodzi o kwestię zakupu tego oprogramowania (Hermes - przyp.red.) i jego użytkowania, to także dotyczy ono komórki, która nadzorował prokurator Ostrowski - powiedział Bilewicz. Prowadzący dopytał, czy Bilewicz sugeruje, że Ostrowski jest "głosem we własnej sprawie"? - Pan redaktor to powiedział - uciął prokurator. Ale dodał, że "zakres tego postępowania dotyczy programu Hermes i nie ma informacji, aby zakres przedmiotowy postępowania miałby być szerszy".