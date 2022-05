Absurdalne zarzuty Łukaszenki. "Polska i NATO chcą zająć zachodnią Ukrainę i Białoruś"

Od 2014 roku Rosja okupuje należący do Ukrainy Krym. W lutym uznała niepodległość dwóch separatystycznych republik w Donbasie i rozpoczęła inwazję na Ukrainę. Nie przeszkadza to jednak ani jej, ani jej sojusznikom, w rozpowszechnianiu kłamstw, że Zachód zmierza do "rozczłonkowania" Ukrainy. O takich obawach, podczas spotkania z Putinem, mówił w poniedziałek Aleksander Łukaszenka. Dodał, że Polska i NATO mają podobne plany w stosunku do Białorusi.