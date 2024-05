"Absurdalna sytuacja". Specjalne wymogi dla dzieci w metrze

- Czeka nas absurdalna sytuacja w metrze - komentuje informator gazety. - Absurd jest tym większy, że plastikowe legitymacje sprawdziły się jako nośniki karty miejskiej uprawniającej do przejazdów wszystkimi środkami komunikacji w Warszawie uczniów szkół ponadpodstawowych. To działa. Teraz dyrektorzy będą zamawiać plastikowe legitymacje dla uczniów szkół podstawowych i będą to dokładnie te same karty, możliwości techniczne mają identyczne, a ZTM twierdzi, że się nie da - dodaje w kontekście tego, że ZTM nie zgadza się na wgranie do nowych legitymacji odpowiednich nośników, które otwierałyby bramki.