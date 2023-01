Abramowicz przepisał majątek na dzieci. Zdążył w ostatniej chwili

Eksperci ds. sankcji powiedzieli, że szeroko zakrojona reorganizacja trustów mogła być celową - choć nie niezgodną z prawem - próbą formalnego przepisania majątku po to, by uniknąć jego zamrożenia. Skomplikuje to wysiłki mające na celu egzekwowania sankcji przeciwko oligarchom, zwłaszcza, że majątek Abramowicza od wielu lat był chroniony poprzez sieć nieprzejrzystych trustów w rajach podatkowych, i potencjalnie udaremnić to może próby zamrożenia aktywów. Rodzi to też pytania o to, czy dzieci Abramowicza powinny również podlegać zamrożeniu aktywów.