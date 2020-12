Abp Wojciech Polak: nie można niszczyć godności człowieka pogardą dla świętości ludzkiego życia

Abp Wojciech Polak mówi o święcie Bożego Narodzenia

Podkreślił, że "choć nie możemy widzieć oblicza Boga, to przecież możemy go doświadczyć, kiedy on zwraca się do nas i poznawać go także w twarzach naszych sióstr i braci". Duchowny podczas swojej homilii przekonywał też, że "święto Bożego Narodzenia jest przede wszystkim świętem naszego człowieczeństwa".