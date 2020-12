Koronawirus w Polsce. Abp Wojciech Polak: "zaszczepię się"

Nie oznacza to jednak, że księża będą zachęcać do szczepień w kościołach. - Myślę, że z ambony takiej akcji promocyjnej sobie nie wyobrażam. Natomiast poczekajmy na głos zespołu bioetycznego Konferencji Episkopatu Polski - zaznaczył, zapowiadając szybką publikację stanowiska.

Koronawirus w Polsce. Strajk kobiet i zakłócenie mszy. Abp Wojciech Polak: "naganne"

Prymas Polski odniósł się również do działań posłanki Joanny Scheuring-Wielgus, która podczas strajków kobiet zakłóciła mszę świętą. Zbigniew Ziobro chce, by odebrano jej immunitet .

- Uważam, że przede wszystkim kościół, zwłaszcza liturgia, nie jest miejscem do manifestowania żadnych poglądów. Było to naprawdę naganne i nie na miejscu - uznał abp Polak.. Zaznaczył jednocześnie, że nie będzie rozstrzygał, czy doszło do obrazy uczuć religijnych. - To zrobi prokuratura i sąd - podkreślił.