Abp Szewczuk: Jeżeli my, jako naród mamy taki mur, jakim jest naród polski, to możemy walczyć dalej

Dodał, że spotkał się także z prawosławnym patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I. - Starałem się zwrócić uwagę na to, że prawosławie nie jest jednorodne i że prawosławie ma różne oblicza. W szczególności właśnie to prawosławie konstantynopolitańskie, które jednoznacznie potępia agresję i wojnę z Ukrainą. Pozwoliłem sobie na niedyskrecję i zapytałem patriarchę, co on by zrobił na miejscu patriarchy Cyryla? I wtedy patriarcha Bartłomiej odpowiedział, że zrezygnowałby ze stanowiska i powiedział, co mówi Ewangelia o wojnie - zaznaczył. Zdaniem abp. Gądeckiego wizyta patriarchy Bartłomieja w Polsce była "ratowaniem twarzy prawosławia".