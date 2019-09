Abp. Marek Jędraszewski skorzystał z okazji. Andrzej Duda wysłuchał kazania o "obłąkańczych ideologiach"

Arcybiskup Marek Jędraszewski znowu wygłosił kazanie o "obłąkańczej ideologii gender", LGBT i karcie praw seksualnych WHO. Tym razem na mszy był obecny prezydent Andrzej Duda oraz prezydenccy ministrowie. - Neguje się Boga w imię tych obłąkańczych ideologii - grzmiał arcybiskup.

Arcybiskup Marek Jędraszewski powrócił do częstego motywu swoich ostatnich kazań. Podkreślił tradycyjne wartości, na których opiera się rodzina, a następnie przeszedł do krytyki środowisk LGBT, gender, oraz karty WHO. Określił je "obłąkańczymi ideologiami", które negują Boga. Kazanie arcybiskupa relacjonuje "Gazeta Wyborcza".