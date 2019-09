Watykan. Abp Marek Jędraszewski bez szans na awans. Jak wszyscy polscy biskupi

Papież Franciszek ujawnił najnowsze nominacje kardynalskie. Wśród nich próżno szukać nazwiska jakiegokolwiek biskupa z Polski, w tym również krakowskiego metropolity abp Marka Jędraszewskiego.

- To osłabia wizerunkowo Kościół w Polsce w oczach opinii katolickiej. Szczególnie uderza ociąganie się papieża z nominacją kardynalską dla abp Jędraszewskiego, było nie było następcy św. Jana Pawła II na urzędzie biskupa krakowskiego - ocenił na swoim blogu Adam Szostkiewicz, publicysta zajmujący się tematyką kościelną.

Wśród biskupów, którzy 5 października w Watykanie zostaną wyniesieni do godności kardynalskiej, znalazło się łącznie 13 arcybiskupów i biskupów – 10 czynnych i 3 emerytowanych. W gronie przyszłych purpuratów jest trzech wysokich urzędników kurialnych oraz siedmiu ordynariuszy diecezji z Afryki, Ameryki, Azji i Europy, a także trzej hierarchowie powyżej 80. roku, mianowani kardynałami “za szczególne zasługi dla Kościoła”.

Kazus Polski - abp Marek Jędraszewski

Duchownym typowanym do szybkiego wyniesienia na urząd kardynalski był abp Marek Jędraszewski. Obejmując metropolię krakowską było niemal pewne, że będzie to kwestią czasu. W końcu wszyscy jego poprzednicy - zaczynając od Karola Wojtyły, Franciszka Macharskiego czy Stanisława Dziwisza tytułowali się tą godnością kościelną.

Jednak od kiedy papież Franciszek zasiadł na Tronie Piotrowym (w 2013 roku) żadne z polskich duchownych nie został wyniesiony do tytułu kardynała. W ocenie Terlikowskiego, powodem takiego stanu rzeczy są konserwatywne, tradycyjne i wojtyliańskie poglądy naszych hierarchów. "Franciszek od dawna pokazuje, że takich hierarchów na kardynałów mianuje niechętnie" – wskazuje.

Sam krakowski metropolita nie ułatwia decyzji papieżowi. Podczas rozpoczęcia roku szkolnego w Sławkowie usilnie opowiadał o "ideologiach, które chcą wkraść się do szkół". - Bóg jest gwarantem tego, że nauka o świecie, człowieku i społeczeństwie nie będzie zafałszowana, nie będzie ulegała współczesnym trendom i ideologiom, które usiłują wtargnąć do współczesnej szkoły, by zawładnąć sercami, umysłami i sumieniami małych dzieci - stwierdził abp Jędraszewski.