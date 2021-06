Abp. Marek Jędraszewski "postradał rozum"? Reakcja Katarzyny Lubnauer

Na Wawelu odprawiono mszę św. w 72. rocznicę urodzin Lecha Kaczyńskiego, w której wzięli udział czołowi politycy PiS. Abp Marek Jędraszewski mówił podczas homilii, że mamy obowiązek, "by dziękować za to życie Lecha Kaczyńskiego i pana prezesa w kategoriach ludu Bożego''. - Ten pan postradał rozum już dawno. Znam jego wypowiedzi ws. LGBT, różnych grup społecznych. Myślę, że opanował go jakiś szatan i przez niego przemawia - komentował w poniedziałek wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica) w programie "Tłit". Co na to posłanka KO Katarzyna Lubnauer? - W przypadku pana Jędraszewskiego mogę jedną rzecz dobrą powiedzieć - wyszedł z Łodzi, poszedł do Krakowa. Jako Łodzianka jestem mu za to głęboko wdzięczna - komentowała we wtorek w programie "Tłit". - Jestem przekonana, że pan Jędraszewski bardzo przyspiesza laicyzację. Im więcej Kościół wpuszcza polityki do siebie, tym bardziej zniechęca wiernych, by uczestniczyli w praktykach kościelnych. To widać - stwierdziła.