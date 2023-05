Abp Jędraszewski z orderem. "Postać ważna dla elektoratu PiS"

Sojusz tronu z ołtarzem w Polsce kwitnie? To pytania zadał profesor Annie Pacześniak Patrycjusz Wyżga. Ekspertka z Uniwersytetu we Wrocławiu komentowała na antenie Wirtualnej Polski ostatnie odznaczenie przez prezydenta Andrzeja Dudę arcybiskupa Marka Jędraszewskiego i odniosła się też do roli Kościoła w kampanii wyborczej. - Aktualnie rządzący zdają sobie sprawę, że ich wyborcy patrzą na współpracę z Kościołem pozytywnie - mówiła prof. Anna Pacześniak. - Arcybiskup Marek Jędraszewski to postać kontrowersyjna dla części Polaków, ale do sporej grupy jest to osoba ważna. W pewnej części swoimi tezami konsoliduje on grupę ludzi o określonych poglądach - tłumaczyła ekspertka. - Jeśli chodzi o elektorat PiS to abp. Jędraszewski jest przedstawicielem pryncypialnego hierarchy, który konsoliduje część naszego społeczeństwa - komentowała ekspertka.