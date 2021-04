Abp Jędraszewski: ataki na kościoły były bolesne dla większości Polaków

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski powiedział, że przypadki niszczenia elewacji świątyń przez osoby biorące udział w Strajku Kobiet nie były przypadkowe. - Robiono to, by pozbawić nas wrażliwości na wymiar świętości w naszym życiu - ocenił. Według niego to, co się działo, "było bolesne" dla większości Polaków.

Abp Jędraszewski był gościem TVP Info z okazji przypadającego w niedzielę V Narodowego Czytania Pisma Świętego. Podczas rozmowy poruszono też temat odbywających się od kilku miesięcy protestów Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Powodem pojawienia się masowych demonstracji było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zaostrzające prawo aborcyjne.

Zdarzało się, że przeciwnicy orzeczenia TK wchodzili do kościołów z transparentami lub niszczyli elewacje świątyń, mażąc je sprayem.

- Te wydarzenia były bardzo bolesne dla większości polskiego narodu. Uderzano w rzeczy dla nas święte, uderzano w coś, co było w jakiejś mierze nietykalne, ale celowo - sądzę - to robiono, by pozbawić nas wrażliwości na wymiar świętości w naszym życiu - powiedział hierarcha.

Komunia święta. Duchowny zajął zdecydowane stanowisko

Pytany o to, jak osoby wierzące powinny reagować na przypadki "ataków na kościoły" abp Jędraszewski odparł, że przede wszystkim należy dbać o to, by nie utracić z tego powodu "wymiaru i wyczucia świętości w sobie samym".

- A po wtóre to jest to, co budziło tyle nadziei w nas, gdy pojawiały się grupy szczególnie młodych ludzi, którzy stanęli odważnie przy kościołach i bronili dostępu do nich. A inni stali obok, mając w rękach różańce i modlili się za tych, którzy - mówiąc słowami Jezusa - naprawdę nie wiedzą, co czynią - dodał metropolita krakowski.

Koniec kompromisu aborcyjnego

Jesienią Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis pozwalający na tzw. aborcję patoembrionalną jest niezgodny z Konstytucją. Do tej pory, w przypadku ciężkiego uszkodzenia płodu, można było przerwać ciążę. Decyzja Trybunału podważa funkcjonujący w Polsce od wielu lat tzw. kompromis aborcyjny.

Źródło: TVP Info