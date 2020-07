Abp Głódź twierdzi, że nie wiedział o przestępstwach seksualnych księży. "Sąd mu nie uwierzył"

Sprawa abp. Głódzia, który zaprzecza przed sądem, że był w posiadaniu informacji na temat przestępstw seksualnych księży, którzy mu podlegali, trwa od kilku lat. Mieszkańcy Trójmiasta, zarzucając bezkarność abp. Głódzia, opublikowali we włoskiej prasie apel do papieża Franciszka. Chcieli, aby papież wyciągnął konsekwencje wobec duchownego, który miał nie reagować - mimo wiedzy - na pedofilię w kościele.

Abp Głódź świadkiem był w obu sprawach, a przed sądem zeznawał, że o zachowaniu podległych mu księży nie mia pojęcia. Żadna ze spraw nie została zgłoszona przez niego do prokuratury. Jednego z księży przeniósł jedynie do innej parafii.

Abp Głódź: "Nie pamiętam"

Abp Głódź na początku marca tego roku, zeznał, że nie pamięta, aby dostawał informacje w tej sprawie. O tym, że abp Głódź wiedział o przestępstwach, świadczą m.in. treści rozmów, które policja odnalazła w zabezpieczonym komputerze należącym do księdza Wojciecha L. Na jednym z portali miał on prowadzić rozmowę z nieznanym użytkownikiem, który pytał, czy biskup wyciągnął wobec niego jakieś konsekwencje. Przesłuchiwany przez sąd abp Głódź nie potrafił się odnieść do korespondencji.