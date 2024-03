Abp Galbas podjął ekstremalne wyzwanie. "Przekraczamy granice własnych możliwości"

- Zalecamy, aby trasy prowadziły przez tereny dzikie, często przez lasy; są trasy górskie lub przez bagienne obszary. Chodzi o to, aby były one trudne do pokonania. Idziemy w nocy, ponieważ w ciemności zmysły stają się bardziej wyostrzone. Musimy przełamać się, aby w nocy wejść do lasu czy przejść przez cmentarz. Przezwyciężanie lęku i przekraczanie granic jest esencją EDK - podkreślił.