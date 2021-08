Abp Gądecki o obostrzeniach. Prof. Krzysztof Simon nie gryzł się w język

Abp Stanisław Gądecki na łamach katolickiego portalu skrytykował działania państwa podczas pandemii COVID-19. Zarzucił, że wprowadzenie limitów wiernych w kościołach było sprzeczne z konstytucją i konkordatem. "Kościół został potraktowany gorzej niż przedsiębiorstwa handlowe. Rządy z przeszłości nigdy nie ośmieliły się nałożyć na Kościół tak drastycznych zakazów" - napisał metropolita poznański. - Prywatnie, jako katolik, jestem tymi słowami oburzony. Państwo polskie nie jest religijne, są różne wyznania i poglądy. Nie może być jakiejś enklawy kierującej się swoimi działaniami. Kościół musi się dopasować do zaleceń walki z określoną epidemią - mówił w programie "Newsoom" WP Krzysztof Simon. Lekarz zwrócił na dwa odmienne stanowiska we Wspólnocie. - Jest kardynał Nycz, czy Prymas Polski albo zwykli księża, którzy posługę pełnią na zewnątrz oraz wydają Komunię na ręce. A są tacy, którzy podczas epidemii nawołują do gromadzenia się w świątyniach, a przecież wiadomo jak ten wirus się szerzy - dodał prof. Simon.