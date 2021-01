Aborcja w Polsce zakazana z powodu przekonań religijnych? To pytanie może zadawać sobie każdy po piątkowym wpisie Krystyny Pawłowicz na Twitterze. Sędzia TK weszła w dyskusję z posłanką Joanną Kluzik-Rostkowską.

Chodzi o dyskusję, która wywiązała się w mediach społecznościowych. Jej tematem była aborcja w Polsce i niedawno opublikowane uzasadnienie do wyroku ws. tzw. aborcji ze względu na wady płodu.

Aborcja zakazana z powodu religii? Dwuznaczny wpis Pawłowicz

Zaczątkiem do sporu był wpis posłanki KO Joanny Kluzik-Rostkowskiej, która o zwolennikach zaostrzenia prawa do aborcji wyraziła się jako o "barbarzyńcach".

To sprowokowało Krystynę Pawłowicz, sędzię TK, która jeszcze jako posłanka podpisała się pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o sprawdzenie przepisów o aborcji w Polsce. "Psie głosy nie idą pod niebiosy, Joasiu..." - napisała Pawłowicz w odpowiedzi do posłanki KO.

Wyrok TK w sprawie aborcji. Joanna Scheuring-Wielgus ostro o Julii Przyłębskiej

Na to z kolei odpowiedziała Kluzik-Rostkowska. "Krystyna, walczysz o sprawę, o której nie masz zielonego pojęcia. I to po ciemnej stronie mocy. Dzieci nie masz, wnuków nie masz. Daj spokój. Dla Ciebie to zabawa, dla wielu kobiet - matek wielki dramat" - stwierdziła.

Dalej rozmowa zeszła na tory religijne. Sędzia TK napisała, że ws. aborcji każdy "jest kompetentny" a najbardziej Bóg. "Piekło to żądanie kobiet, by zabijać jeszcze nieurodzone dzieci. W tej sprawie każdy jest kompetentny. Pan Bóg też i zakazał zabijania. Jest 'skrajnie niekompetentny'? Jesteś bardziej od Boga kompetentna?" - pytała Pawłowicz.

Posłanka KO odparła, żeby Boga do polityki nie mieszać. "Ciekawe, dlaczego ludzie korzystają z nowoczesnej medycyny, skoro może Bóg miał inny plan? Wyjątki w ustawie antyaborcyjnej to jest jedynie prawo do decydowania w sytuacji absolutnego dramatu, którego - wnoszę po wpisach - nie rozumiesz" - napisała Kluzik-Rostkowska.

Aborcja zakazana przez religię? Pawłowicz: Wszyscy jesteśmy własnością Boga

Tu z kolei sędzia Pawłowicz stwierdziła, że Boga należy mieszać w sprawy "życia i śmierci", bo "wszyscy jesteśmy jego dziełem" i "jego własnością".

To oburzyło posłankę KO, która zapytała Krystynę Pawłowicz, czy kwestii religii determinuje jej myślenie i osąd w kwestii prawa do aborcji w Polsce.

"Mój pogląd prawny wyznacza polska Konstytucja. Nie stworzyła ona 'piekła', ale chroni życie ludzkie przed takimi osobami jak ty, Joasiu" - odpowiedziała Pawłowicz.

Przypomnijmy, w środę 27 stycznia opublikowano wyrok TK ws. aborcji ze względu na wady płodu. Wcześniej, tego samego dnia, Trybunał Konstytucyjny wydał uzasadnienie do orzeczenia z 22 października 2020 roku.

Właśnie tego dnia minionego roku sędziowie TK orzekli, że aborcja ze względu na wady płodu jest niezgodna z polską konstytucją, co wywołało powszechne oburzenie środowisk lewicowych oraz Strajku Kobiet, a na ulice wielu polskich miast wyszły tysiące Polek i Polaków domagających się przywrócenia kompromisu aborcyjnego.