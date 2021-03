Aborcja w przypadku gwałtu zakazana? Kandydat PiS na RPO odpowiada

Zobacz też: Koronawirus w Polsce. Kiedy powrót do szkół? Adam Niedzielski deklaruje

Aborcja w przypadku gwałtu niezgodna z prawem? Wróblewski ocenia

Polityk odniósł się również do protestów, jakie wybuchły w Polsce po ogłoszeniu wyroku TK. Czy gdyby zaszła potrzeba, to broniłby kobiet? - Jeśli zostało naruszone ich prawo do protestowania, do manifestowania, to tak. Konstytucja chroni prawo do gromadzenia się. Dotyczy to tak samo wolności słowa, nietykalności cielesnej. Pomoc drugiemu człowiekowi jest rzeczą kluczową. Każdy uzyska wsparcie od RPO, jeśli nim zostanę - oświadczył.