Aborcja w Polsce. Anja Rubik na strajku kobiet w Warszawie: "To jest przerażające"

Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie do wyroku ws. zaostrzenia prawa aborcyjnego. Orzeczenie z 22 października stwierdza, że usunięcie ciąży w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu jest niezgodne z konstytucją. Po publikacji dokumentu na stronie TK po raz kolejny do protestów wezwał Ogólnopolski Strajk Kobiet. - Nie zgadzam się z tym, co się dzieje, kobiety powinny mieć prawo wyboru. Nasz rząd całkowicie nie wziął pod uwagę tego, co się działo parę miesięcy temu, jak wszyscy wyszli na ulicę i protestowali, tylko robi dalej co chce - powiedziała obecna na środowym proteście Anja Rubik. W rozmowie z reporterem WP Klaudiuszem Michalcem podkreśliła, że oblikowanie uzasadnienia wyroku TK ws. prawa aborcyjnego jest "przerażające". - Tak naprawdę dla wielu kobiet i rodzin oznacza ogromne cierpienie. Jest wstyd. Jest to piekło dla kobiet i rodzin - dodała znana polska modelka.

Rozwiń